Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag in Grün

23.09.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 293,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 293,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 293,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 292,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 107.824 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft. Am 20.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 295,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,64 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 215,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 300,50 EUR angegeben. Am 08.08.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,05 EUR, nach 5,82 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR – eine Minderung von 25,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,06 Mrd. EUR eingefahren. Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,71 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Börse Frankfurt: DAX am Freitagmittag im Minus Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag

