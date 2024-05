Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 263,00 EUR.

Das Papier von Allianz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 263,00 EUR ab. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 260,90 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 347.109 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 198,60 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,49 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,73 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 286,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 15.05.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS belief sich auf 6,32 EUR gegenüber 5,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent auf 37,66 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Allianz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,72 EUR je Aktie belaufen.

