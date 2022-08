Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Allianz 172,74 EUR

Um 04:22 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 172,18 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 172,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 260.750 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 168,20 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 2,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,58 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 05.08.2022 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 37.100,00 EUR gegenüber 34.300,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 präsentieren. Am 10.11.2023 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 17,89 EUR je Allianz-Aktie.

