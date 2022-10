Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Allianz 177,00 EUR

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 176,30 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 177,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 173,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 453.354 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 24,17 Prozent Luft nach oben. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 12,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 237,62 EUR.

Allianz veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.100,00 EUR im Vergleich zu 34.300,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 16,56 EUR je Allianz-Aktie.

