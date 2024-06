Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 261,70 EUR.

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 261,70 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 262,20 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 261,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.666 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Gewinne von 6,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 202,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 29,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,79 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 286,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 37,66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,85 EUR je Aktie.

