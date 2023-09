Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 231,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 231,25 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 230,05 EUR nach. Bei 230,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 29.595 Stück.

Bei 234,55 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 32,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 259,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

