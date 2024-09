Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittwochmittag fester

Allianz im Fokus

25.09.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 296,00 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 296,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 296,60 EUR. Bei 294,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 104.688 Allianz-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 296,60 EUR erreichte der Titel am 25.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 0,20 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 215,75 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,90 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,50 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 08.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,05 EUR, nach 5,82 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025. Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,71 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu

