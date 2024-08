Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 274,10 EUR.

Das Papier von Allianz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 274,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 273,60 EUR. Mit einem Wert von 274,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112.362 Allianz-Aktien.

Bei 280,00 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 2,15 Prozent wieder erreichen. Bei 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,79 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,40 EUR an.

Am 08.08.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Am 14.11.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

