Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 275,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 275,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 273,60 EUR. Bei 274,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 206.301 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Gewinne von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 215,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,79 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,40 EUR an.

Am 08.08.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28,52 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

