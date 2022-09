Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Allianz 166,42 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 167,32 EUR ab. Bei 166,76 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 167,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.897 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. Gewinne von 28,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 164,46 EUR. Abschläge von 1,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 241,77 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 05.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 37.100,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.300,00 EUR umgesetzt.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 17,47 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

