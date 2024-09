Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 294,80 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 294,80 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 296,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 296,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.280 Allianz-Aktien.

Am 25.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 296,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 0,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,90 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 300,50 EUR.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

UniCredit-Aktie gefragt: Partner aus zwei Lebensversicherungs-JVs herausgekauft

Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain