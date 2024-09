Allianz Aktie News: Allianz zieht am Vormittag an

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 295,20 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 295,20 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 296,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 296,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 17.910 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 296,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 26,91 Prozent sinken.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,90 EUR aus. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 300,50 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,71 EUR je Allianz-Aktie.

