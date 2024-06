Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 259,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 259,20 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 260,90 EUR. Bei 258,90 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.449 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2024 auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 7,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 202,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 286,29 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,66 Mrd. EUR – ein Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Allianz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,85 EUR je Aktie aus.

