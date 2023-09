Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Allianz

Allianz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 228,90 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 228,90 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,60 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 230,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.961 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 234,55 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 2,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 259,57 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.08.2023. Das EPS belief sich auf 5,97 EUR gegenüber 3,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.100,00 EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

