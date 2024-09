Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Freitagvormittag ins Minus

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 293,80 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 293,80 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 293,70 EUR. Bei 295,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 21.244 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2024 auf bis zu 296,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,57 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,90 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 300,50 EUR.

Allianz gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,82 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,06 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,52 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 13.11.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

