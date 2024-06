Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 259,60 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 259,60 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 262,30 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 259,30 EUR. Bei 261,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 308.488 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 7,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,79 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 286,29 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2024. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

