Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag behauptet

Die Aktie von Allianz zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 230,35 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 230,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 231,50 EUR. Bei 228,80 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 227.674 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (234,55 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. 1,82 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 260,88 EUR.

Am 10.11.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,22 EUR, nach 6,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.800,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Allianz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,69 EUR je Allianz-Aktie.

