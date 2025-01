Allianz Aktie News: Allianz kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 314,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 314,80 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 315,80 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 313,10 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 315,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.878 Allianz-Aktien.

Bei 316,30 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 238,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 24,30 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 15,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 320,14 EUR.

Allianz veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,54 EUR, nach 5,12 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,92 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 25,01 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: Buy-Bewertung für Allianz-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück

Stabiler Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels antriebslos