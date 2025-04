Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 361,70 EUR zu.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 361,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 362,80 EUR. Bei 361,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 42.396 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 362,80 EUR markierte der Titel am 29.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 0,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 51,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,75 EUR je Allianz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,86 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,41 EUR gegenüber 5,49 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 28,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

