Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 29.06.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,96 EUR. Bei 182,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 551.550 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 20,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 178,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,08 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 248,15 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,20 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 44.000,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 41.400,00 EUR umgesetzt.

Am 05.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 24,35 EUR je Aktie.

