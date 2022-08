Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Allianz 169,30 EUR

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 169,52 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 167,60 EUR. Bei 170,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 553.197 Stück.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 27,09 Prozent niedriger. Am 29.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 167,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 1,15 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 239,58 EUR.

Allianz ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.100,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.300,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Allianz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 17,89 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

