Allianz Aktie News: Allianz verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Bei der Allianz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 280,80 EUR.

Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 280,80 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 281,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 280,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 281,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.967 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,50 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,79 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 291,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR – eine Minderung von 25,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,06 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 14.11.2025 dürfte Allianz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

