Allianz Aktie News: Allianz verliert am Freitagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 225,75 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 225,75 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 224,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 466.075 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 157,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 43,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 259,57 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.600,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.100,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 23,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

