Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 228,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 228,20 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 228,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.979 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 2,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 157,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 30,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 259,57 EUR.

Am 10.08.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,74 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Allianz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Zuversicht in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagmittag zu

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Allianz-Aktie leicht im Plus: Trennung von Mehrheitsbeteiligung in Saudi-Arabien