Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 230,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 230,45 EUR. Bei 230,65 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,80 EUR ab. Bei 229,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.744 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,78 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 192,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 260,88 EUR an.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 36.500,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 14.02.2025 dürfte Allianz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 22,69 EUR im Jahr 2023 aus.

