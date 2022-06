Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Allianz 182,00 EUR

Die Aktie verlor um 30.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 180,56 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 179,72 EUR. Bei 181,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 753.507 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 22,34 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 178,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 1,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 248,15 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 12.05.2022 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,20 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 44.000,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 vorlegen. Am 10.08.2023 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

