Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 281,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 281,10 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 281,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 280,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 280,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 309.980 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 215,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,25 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 28,52 Mrd. EUR, gegenüber 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,07 Prozent präsentiert.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2025 werfen.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags fester

Donnerstagshandel in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im DAX