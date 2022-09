Allianz Aktie News: Allianz steigt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 162,22 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 161,22 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 161,24 EUR. Bei 160,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 46.733 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. 30,66 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 3,20 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 241,77 EUR.

Am 05.08.2022 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.300,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.100,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,39 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

