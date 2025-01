Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 314,60 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 314,60 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 314,60 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 316,50 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204.216 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,60 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 238,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 32,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 15,10 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 320,14 EUR an.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 13.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 25,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu

Allianz-Analyse: Buy-Bewertung für Allianz-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück