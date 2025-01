Allianz-Analyse: Buy-Bewertung für Allianz-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Analyse im Blick

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Analyse der Allianz-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Euro belassen. Zunehmendes Wachstum und die Dividenden dürften die Neubewertungen im Versicherungssektor noch einmal befeuern, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter den Kompositversicherern zählt Allianz zu seinen "Top Picks".

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:56 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 313,90 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 19,78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.557 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 6,1 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Allianz am 28.02.2025 vorlegen.

