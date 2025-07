Allianz Aktie News: Allianz büßt am Dienstagmittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 342,80 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 342,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 341,90 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 342,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.412 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 359,29 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,59 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,76 EUR fest.

