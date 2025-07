Allianz Aktie News: Allianz verteidigt am Vormittag Tendenz

Blick auf Allianz-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 345,30 EUR.

Mit einem Wert von 345,30 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 345,40 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 344,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 345,30 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.618 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,61 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,69 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 359,57 EUR.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,32 EUR je Aktie erzielt worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

