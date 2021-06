Bayer-Aktie tiefer: Bayer erweitert Prostatakrebs-Portfolio mit Zukauf

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,79 EUR

Wie der DAX -Konzern mitteilte, übernimmt er das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Noria Therapeutics Inc und dessen Tochtergesellschaft PSMA Therapeutics Inc. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Mit der Akquisition erweitert Bayer sein bestehendes Onkologieportfolio an sogenannten zielgerichteten Alpha-Therapien um eine Actinium-markierte Alpha-Therapie, die als neuartige Behandlungsoption für Prostatakrebs in unterschiedlichen Stadien entwickelt werden soll. Zielgerichtete Alpha-Therapien sind eine neu entstehende Klasse der Radionuklidtherapie für verschiedene Tumoren.

"Bayer konzentriert sich auf Krebserkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf mit dem Ziel, Krebspatienten Behandlungen zur Verfügung zu stellen, die das Therapieergebnis in verschiedenen Stadien der Krankheit verbessern können", sagte Robert LaCaze, Mitglied des Executive Committee der Pharmaceuticals Division und Leiter der strategischen Geschäftseinheit Onkologie bei Bayer.

Prostatakrebs ist der am zweithäufigsten diagnostizierte Krebs bei Männern.

Die Bayer-Aktie bewegt sich am Donnerstag auf XETRA abwärts und verliert zeitweise 0,52 Prozent auf 51,77 Euro.

