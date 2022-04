Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagmittag tiefer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 13:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2.530,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 2.522,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2.532,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 668 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.702,50 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1.768,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.04.2021 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 30,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 3.458,33 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 30,69 USD, nach 22,30 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 56,90 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 24,46 Prozent verringert.

Am 01.02.2022 dürfte die Q4 2021-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q1 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 27.04.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 137,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

