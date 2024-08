Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 173,34 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 173,34 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 173,74 USD. Mit einem Wert von 170,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.475.885 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 191,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). 10,62 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 120,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 44,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,360 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 204,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,46 Prozent auf 84,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 7,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Aktie in 2024 sehr schwach: Tesla sucht nach seiner Identität

Uber setzt auf BYD-Elektroautos - Uber-Aktie fester

VanEck-Analysten: So könnte ein Trump-Wahlsieg den Bitcoin nach oben katapultieren