Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 95,97 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,37 EUR aus. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,90 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,37 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.219 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 28,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2022 bei 91,42 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,98 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

