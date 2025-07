Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 176,73 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 176,73 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 177,03 USD. Bei 175,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.562.643 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,16 Prozent. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,516 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 198,50 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 89,97 Mrd. USD im Vergleich zu 80,47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 9,60 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

15 Jahre Tesla-Aktie: Wachstum, Rückschläge und Musks politische Kontroversen

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Abseits der "Mag 7" wie Tesla, NVIDIA & Co.: Auf diese Tech- und KI-Aktien sollten Anleger jetzt setzen