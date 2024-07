Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 182,22 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 182,22 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 181,61 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 832.658 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.06.2024 auf bis zu 186,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 2,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 36,69 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,343 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 189,25 USD an.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,55 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

