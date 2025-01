Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 191,50 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 191,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 193,20 USD. Bei 191,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.206.576 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 201,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 4,92 Prozent niedriger. Am 06.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,386 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 212,00 USD.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,02 USD je Aktie.

