Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Um 03.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 2.146,50 EUR. Bei 2.140,00 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2.190,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.767 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.906,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,62 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.335,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68.011,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.314,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 133,03 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Warum Meta-, Amazon- und Alphabet-Aktien vom Ukraine-Krieg profitieren könnten

Twitter- und Meta-Aktien schließen tiefer: Oberstes US-Gericht stemmt sich gegen Gesetz zu Hassrede auf Online-Plattformen

Apple-Aktie dennoch freundlich: Sicherheitsexperte warnt vor Folgen von App Store-Öffnung durch EU

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com