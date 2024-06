Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 173,26 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 173,26 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 174,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.047.931 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 178,77 USD. Mit einem Zuwachs von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,42 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,343 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,75 USD.

Am 25.04.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent auf 80,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 7,54 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

