Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 185,06 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 185,06 USD an der Tafel. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,77 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 184,00 USD. Bei 184,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 677.417 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,05 USD an. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 0,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2023 Kursverluste bis auf 115,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 60,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,343 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 189,25 USD.

Am 25.04.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 80,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69,70 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,55 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie profitiert: Google erwirbt Anteile an BlackRock-Solarfirma New Green Power

Börsenrally: Anleger so bullish wie schon seit fast drei Jahren nicht mehr

Stifel: Bitcoin-Schwäche signalisiert Korrektur am US-Aktienmarkt im Sommer