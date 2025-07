Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 176,19 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 176,19 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 176,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,70 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.032.747 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,52 Prozent hinzugewinnen. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,516 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 198,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 89,97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 9,59 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

