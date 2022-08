Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 116,52 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 116,52 EUR. Bei 113,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 27.881 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 13,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 22,27 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 575,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.685,00 USD – ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

