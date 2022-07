Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 2.077,50 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2.077,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2.072,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 23,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (1.906,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 9,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.221,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,29 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68.011,00 USD umgesetzt, gegenüber 55.314,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 110,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com