Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 116,26 EUR ab. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 115,36 EUR. Bei 116,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 28.554 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 13,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,99 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 575,71 USD angegeben.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

