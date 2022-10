Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 101,76 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 102,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.369 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 24,69 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,78 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61.880,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen.

Am 25.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,21 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

