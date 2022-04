Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Vormittag an

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 2.605,50 EUR zu. Bei 2.610,00 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2.610,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 82 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.801,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 30,87 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.458,33 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 30,69 USD, nach 22,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 56,90 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 75,33 Milliarden USD umsetzen können.

Die Q1 2022-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 27.04.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 137,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet, Tesla und Amazon nach Aktiensplit: Drei Giganten auf dem Weg in den Dow Jones-Index?

Apple-Aktie, Amazon-Aktie & Google-Aktie letztlich im Plus: EU will Onlineriesen stärker kontrollieren

Wall Street-Contrarian David Woo: Möglicher Value-at-Risk-Schock bringt sehr schwieriges Umfeld für Apple & Co. mit sich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com