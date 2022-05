Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Donnerstagvormittag fester

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 2.316,00 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.316,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.313,00 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 4 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 2.699,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,21 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.805,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,28 Prozent.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.335,71 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 26,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 68.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.314,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2022 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 133,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

