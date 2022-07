Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag schwächer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 05.07.2022 12:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 2.093,50 EUR ab. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2.087,00 EUR nach. Bei 2.093,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.583 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 22,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 9,84 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 3.221,43 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,62 USD, nach 26,29 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 68.011,00 USD gegenüber 55.314,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 25.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 110,95 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com